Kırmızı dosyalı zirve

YILDIRIM: DESTEK ORDUMUZA MORAL OLDU

ÇANKAYA Köşkü’nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, basına kapalı toplantıda, “Ana muhalefet olarak başta siz, toplumun geniş kesimlerinden bu harekâta birlik ve bütünlük içerisinde destek gelmesi, ordumuzun moralini yükseltti. 80 milyon tek yürek oldu. Bu bir barış harekâtıdır” dedi. Yıldırım, ortak basın toplantısında ise şöyle konuştu:



TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HASSASİYETİMİZ

“Afrin’e yapılan harekât bir barış harekâtıdır. Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen diğer etnik gruplara sahip yerel halkın PKK/DEAŞ terörünün baskısından kurtarılması ve onların özgürlüğüne kavuşturulması ve yerlerinden yurtlarından edilmesinin önüne geçilmesidir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi, bütün bunu yaparken de tabii ki sivillerin zarar görmemesi.



Bu harekâta milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir. Siyasi partilerimiz, başta ana muhalefet ve değerli genel başkanı olmak üzere, MHP de harekâta tam destek vermektedir. Gerek sosyal medyadan gerek geleneksel medyadan yapılan bazı açıklamalar, yasalara aykırı bölücülüğü ve halkı isyana çağıran açıklamaların muhatapları hakkında gerekli soruşturmalar yapılmaktadır. CHP Genel Başkanı’na teşekkür ediyorum. Destekten dolayı milletim ve hükümetim adına şükranlarımı sunuyorum.”



KILIÇDAROĞLU: OPERASYON KAÇINILMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım’la görüşmesinin basına kapalı bölümünde, hiçbir devletin kendi sınırlarında kendisine düşman olacak bir terör örgütünü istemeyeceğini belirterek, “Kendi sınırımızı, ülkenin güvenliğini sağlamak 80 milyonun ortak görevidir” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şu mesajları verdi: “Türkiye’nin sınır güvenliği çok ama çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemizi zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Zeytin Dalı operasyonu, kaçınılmaz olarak Türkiye’nin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini sürdürüyorlar. En büyük arzumuz, kimsenin burnu kanamadan ülkemize görevlerini yapıp dönmeleridir. Suriye’nin toprak bütünlüğü de çok önemli. Dolayısıyla askerlerimiz görev yaparken bir taraftan terör ve terör örgütünü cezalandırırken, öte yandan Suriye’nin toprak bütünlüğüne de aslında bir anlamda katkı yapıyorlar. Bu bağlamda biz, kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, istiyoruz. Allah onlara yardımcı olsun. En büyük dileğimiz bu.”



