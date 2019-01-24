Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Kırmızı Çizgi ile dilde değişim!

Kırmızı Çizgi ile dilde değişim!

24.01.2019 - 15:12 | Son Güncelleme:

Onur Baştürk, Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Esra Süzme ile bir araya geliyor, Hürriyet ve Vodafone iş birliği ile hayata geçen #Kırmızı Çizgi” projesinin tüm detayları saat 16:00’da canlı yayında yanıt buluyor.

Etiketler:
﻿
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.