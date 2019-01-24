Kırmızı Çizgi ile dilde değişim!

Onur Baştürk, Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Esra Süzme ile bir araya geliyor, Hürriyet ve Vodafone iş birliği ile hayata geçen #Kırmızı Çizgi” projesinin tüm detayları saat 16:00’da canlı yayında yanıt buluyor.