'Kırmızı bülten' talebi

Soruşturma kapsamında mahkeme, Dündar hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yapılan aramada, Dündar'ın evinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar ile ilgili ‘kırmızı bülten’ ve ‘iade talepnamesi’ düzenleyerek, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Soruşturmada Dündar, konuşmasında terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.



Kararla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Dündar şöyle dedi: “2016’daki PEN toplantısında barıştan söz etmişim. Eh, savaşı desteklemezsen teröristsin. İnterpol, Erdoğan’ın kendisine her karşı çıkanı tutuklamak istediğini anladı. O yüzden Türkiye’nin başvurularını ciddiye almıyor. İnterpol’e, ‘kırmızı bülten’i ‘Erdoğan’ın muhalifler listesi’ olmaktan çıkarması yönünde büyük baskı var. İnsan Hakları örgütleri ve İnterpol işbirliği yapıyor. İnterpol, Diyarbakır’daki barış konulu bir konuşmaya kırmızı bülten çıkarırsa Erdoğan’ın emrine girmiş demektir. Hiç heveslenmesinler. Dünya, AKP rejiminin ne olduğunu -nihayet- anladı. Avrupa’dan tamamen dışlanan Erdoğan ve hükümeti, İnterpol’den de dışlandığını görecek.”