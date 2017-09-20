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    Kirli lensi kör etti

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 14:24 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 14:53

    AVUSTRALYA’da lens temizliğini iyi yapamayan bir kadın gözüne bulaşan bir parazit yüzünden sol gözünde görme yetisini kaybetti.

    38 yaşındaki Claire Wilkinson’ın kabusu, 2007 yılında bir sabah kontakt lens takmasıyla başlamış. Gözünde şiddetli bir yanma ve batma hisseden kadına önce sıkça rastlanan ‘konjonktivit’ teşhisi konmuş, fakat sonradan bunun korneayı yiyen 'acanthamoeba keratitis' parazitinden kaynaklandığı anlaşılmış.

    Kirli lensi kör etti

    Söz konusu parazit çeşme suyunda da bulunan mikroskobik bir canlı. Wilkinson, etkili olmayan bir lens temizleme suyu nedeniyle parazitin gözüne bulaştığını iddia ediyor.

    Gün ışığına çıkamayan, dışarı çıktığında sürekli başına bir havlu yerleştirmek zorunda kalan Wilkinson, "Doğum yaptım. Birkaç kez dizim çıktı... Ama bunun acısı 100 misli daha fazla" diye duyduğu acıyı tarif ediyor.

    Korneası zarar gören, bu nedenle kornea nakli yapılması zorunda kalan Wilkinson yine de şifa bulamamış. Sol gözü kör olan, geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle inme inen kadın, "O kadar acı içindeydim ki, ölmek istedim. Cam parçacıkları gözüme batıyor gibi. Parazitlerin ne zaman uyanık, ne zaman uyukladığını bile söyleyebilirim. Lanet olası parazit gözümün içinde yavruladı. İğrenç" diye konuşuyor.

    Kirli lensi kör etti

    Doktorlar talihsiz kadına Avustralya'da derdine çare bulamayacağını, tedavi için İngiltere'ye yerleşmesini söylemişler. Wilkinson, "Bana burada uygun bir teknoloji olmadığını söylediler. Umarım Londra'da vardır" diyor.

    Claire Wilkinson, küçük kızının dört yıl sonra okulu bitireceğini, sonra eşi ve çocuklarıyla İngiltere'ye yerleşmeyi planladıklarını söylüyor. Çaresiz kadın, "Bana birileri '10 milyon kapıyı çal ve her birinden bir dolar topla, gözünün durumu iyiye gidecek' dese hiç durmam yaparım" diyor.

    Etiketler: Lens , parazit , körlük , lens kör etti
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