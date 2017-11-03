Kırk yıllık bir toplumsal hicvin toplu gösterisi: Mevlüt Akyıldız ve “Resmigeçit"

Türkiye’nin ve Türkçe’nin her halinden, uzak-yakın geçmişi ve günümüzden yola çıkan resimleri, camaltıları ve heykelleriyle Mevlüt Akyıldız dünyanın farklı coğrafyalarında yıllarca hayranlık yarattı, takdirle karşılandı, yerli ve yabancı koleksiyonlara katıldı.
MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Beş Kubbe Salonu ve Tek Kubbe Salonunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde 3 kasım - 2 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecek yeni Mevlüt Akyıldız sergisi küçük bir retrospektif niteliğinde. Serginin ismi ise Mevlüt Akyıldız’ın ironik bakışını dışavuruyor: “Resmigeçit”.
Ressamın kırk yılı aşan tutkulu çabasının, yerelden evrensele, evrenselden yerele mekik dokuduğu tematik dönüşümlerin, kendi çizgisindeki gelişimin bir bütün halinde görülebileceği sergi, kısır sanat ortamımızda yılın en çok ses getirecek sergilerinden biri olmaya en güçlü aday.
Bıyık altından gülmek, kıkır kıkır gülmek, kahkahayla gülmek, kıs kıs gülmek, ağlanacak halimize gülmek, gözünden yaş gelene kadar gülmek veya acı acı tebessüm etmek, Mevlüt Akyıldız’ın “Resmigeçit” sergisinde izleyicinin gülmenin tüm hallerini ve daha fazlasını tecrübe etmesi mümkün.
Türk resminin amansız ironi ustası Mevlüt Akyıldız’ın 40 yıllık birikimini toplu halde görmek için “Resmigeçit” sergisi sanatseverlere ideal bir ortam sunuyor.
MEVLÜT AKYILDIZ KİMDİR?
1956 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Ankara Lalahan’da, Ortaokul birinci sınıfı Ankara Mimar Kemal Ortaokulu’ nda okudu ve ailesi İstanbul’a yerleşti. Öğrenimine İstanbul’ da devam ederek önce İstanbul Karagümrük, Ahmet Rasim Orta okulunu bitirdi, daha sonra da Pertevniyal Lisesi’ nden mezun oldu. 1973 kasım ayında ( 1973-1974 döneminde ) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümüne girdi ve 1981 yılında Neşet GÜNAL Atölyesinden mezun oldu. 1989 yılında USIA ( Amerikan Haberler Ajanjı, Uluslararası Ziyaretçi Proğramı ) sponsorluğunda Provincetown Art work Center’de (Massachusetts - USA ) misafir sanatçı programında çalıştı. Mezuniyetinden bugüne halen profesyonel olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün