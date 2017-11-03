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Kırk yıllık bir toplumsal hicvin toplu gösterisi: Mevlüt Akyıldız ve “Resmigeçit"

Sanat eğitimine 1973 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ nde başlayan Mevlut Akyıldız, 1981 yılında Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesinden mezun olduktan bu yana resminde ve diğer farklı disiplinlerdeki çalışmalarında Türkiye’yi ve yaşamın tuhaf hallerini gözleyen bir ressamın ironik bakışı ile hicvediyor.

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 13:57 | Son Güncelleme :

Türkiye’nin ve Türkçe’nin her halinden, uzak-yakın geçmişi ve günümüzden yola çıkan resimleri, camaltıları ve heykelleriyle Mevlüt Akyıldız dünyanın farklı coğrafyalarında yıllarca hayranlık yarattı, takdirle karşılandı, yerli ve yabancı koleksiyonlara katıldı.

MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Beş Kubbe Salonu ve Tek Kubbe Salonunda  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde 3 kasım - 2 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecek yeni Mevlüt Akyıldız sergisi küçük bir retrospektif niteliğinde. Serginin ismi ise Mevlüt Akyıldız’ın ironik bakışını dışavuruyor: “Resmigeçit”.

Ressamın kırk yılı aşan tutkulu çabasının, yerelden evrensele, evrenselden yerele mekik dokuduğu tematik dönüşümlerin, kendi çizgisindeki gelişimin bir bütün halinde görülebileceği sergi, kısır sanat ortamımızda yılın en çok ses getirecek sergilerinden biri olmaya en güçlü aday.

Bıyık altından gülmek, kıkır kıkır gülmek, kahkahayla gülmek, kıs kıs gülmek, ağlanacak halimize gülmek, gözünden yaş gelene kadar gülmek veya acı acı tebessüm etmek, Mevlüt Akyıldız’ın “Resmigeçit” sergisinde izleyicinin gülmenin tüm hallerini ve daha fazlasını tecrübe etmesi mümkün. 

Türk resminin amansız ironi ustası Mevlüt Akyıldız’ın 40 yıllık birikimini toplu halde görmek için “Resmigeçit” sergisi sanatseverlere ideal bir ortam sunuyor. 

Kırk yıllık bir toplumsal hicvin toplu gösterisi: Mevlüt Akyıldız ve “Resmigeçit

MEVLÜT AKYILDIZ KİMDİR?

1956  yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Ankara Lalahan’da, Ortaokul birinci sınıfı Ankara Mimar Kemal Ortaokulu’ nda okudu ve ailesi İstanbul’a yerleşti. Öğrenimine İstanbul’ da devam ederek önce İstanbul Karagümrük, Ahmet Rasim Orta okulunu bitirdi, daha  sonra da  Pertevniyal Lisesi’ nden mezun oldu. 1973 kasım ayında ( 1973-1974  döneminde ) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümüne girdi ve 1981 yılında Neşet GÜNAL Atölyesinden mezun oldu. 1989 yılında USIA  ( Amerikan Haberler Ajanjı, Uluslararası Ziyaretçi Proğramı ) sponsorluğunda Provincetown Art work Center’de (Massachusetts  - USA ) misafir sanatçı programında çalıştı. Mezuniyetinden bugüne halen  profesyonel olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kırk yıllık bir toplumsal hicvin toplu gösterisi: Mevlüt Akyıldız ve “Resmigeçit

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