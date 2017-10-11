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    Kırım'da Rusya 15 Tatar'ı gözaltına aldı

    AA
    11.10.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 15 Kırım Tatarının gözaltına alındığı bildirildi.

    Kırım Haber Ajansına göre, sabah saatlerinden itibaren Kırım Tatarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince arama yapıldı. Aramalar sonunda 15 Kırım Tatarının Akmescit'teki FSB merkezine götürüldüğü, bazılarının ise Bahçesaray Polis Merkezi'nde tutulduğu ifade edildi.

    Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan aramalara tepki gösterdi.
    Betsa, "Sinikliğin bir sınırı var mı? Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Kırım Tatarlarına yönelik ayrımcılığın yeni kanıtları. İşgalciye yönelik uluslararası baskı artırılmalı." ifadelerini kullandı. 

    Etiketler: kırım , rusya , tutuklama
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