‘Kırılganlıkları azalt rekabetçiliği artır’

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in 2000 krizi döneminde Türkiye baş analistliği yapan ve şu an Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini

yürüten Kristin Lindow, Türkiye’nin kredi notunun artırılabilmesi için gerekenleri sıraladı.

Lindow, Moody’s’in Türkiye’yi şu an negatif görünümde tuttuğunu ve not artışının olası görünmediğine dikkat çekerken, “Notta olası yukarı hareket, dış dengesizlikler ve refinansman gereksinimleri yüksek olduğu sürece cari açıktaki baskıyla kısıtlanıyor. Ancak, bu kırılganlıklarda yapısal bir değişim ya da Türkiye’nin kurumsal ortamında veya rekabetçiliğinde kayda değer bir gelişme olması durumunda değişiklik olabilir” diye konuştu.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir sınıfın altında “Ba1” seviyesinde tutuyor, görünümü ise en son 18 Mart’ta durağandan negatife çekmişti. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch bu yıl başında Türkiye’nin yatırım yapılabilir seviyedeki ‘BBB-’ notunu ‘BB+’ ile spekülatif seviyeye indirmişti. Standard&Poor’s da Türkiye’yi yatırım yapılabilir sınıfta değerlendirmiyor. S&P’nin de notu BB ile yatırım yapılabilir seviyenin altında görünüm ise negatif. Ülkelerin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından aldıkları notlar yatırım çekme, düşük maliyetle borçlanma açısından önemli. Bir ülke yatırım yapılabilir kategoride değerlendiriliyorsa yatırım girişleri hızlanabiliyor. Ayrıca borçlanma maliyetleri de aşağıya çekiliyor.

İLK NOTU MOODY’S VERDİ

Moody’s biraz özel. Çünkü 5 Mayıs 1992’de Türkiye’ye ilk notunu hem de yatırım yapılabilir seviyedeki notunu vermişti. 20 ay sonra Moody’s, 13 Ocak 1994’te Moody’s Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti. Ardından Moody’s, Türkiye’ye 16 MAyıs 2013’te verdiği ‘Baa3’ “yatırım yapılabilir” seviyedeki kredi notunu da yaklaşık 40 ay sonra 23 Eylül 2016’de geri almıştı. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyenin 1 basamak altı olan Ba1 seviyesine indirmişti. Son olarak ise görünümü durağandan negatife çekti. İşte, Türkiye’ye ilk yatırım yapılabilir notu veren Moody’s’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lindow’a ekonomik görünümümüzü sorduk. Lindow, Türkiye’ye verdikleri ‘Ba1’ negatif görünümlü notun Türkiye’nin kredi güçlüğünü yansıttığını belirterek, şöyle devam etti: “Türkiye, olumlu demogratif özelliklere orta gelirli bir ekonomi. Uluslararası ticaretteki çeşitliliği ve güçlü kamu verileri, kurdaki değişimlere, politik belirsizliklere ve devam eden jeopolitik çalkantılara karşı set oluşturuyor.”

CARİ AÇIK BÜYÜK RİSK

Lindow, Türkiye’nin tekrar yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olabilmesi için neler gerektiğini ise şöyle açıkladı: “Mevcut durumda Türkiye’nin negatif görünümlü reytingi olduğu için bir not artışı olası görünmüyor. Notta, olası yukarı bir hareket, dış dengesizlikler ve refinansman gereksinimleri yüksek kaldığı sürece cari açıktaki baskıyla kısıtlanıyor. Ancak, eğer bu kırılganlıklarda yapısal bir değişim ya da Türkiye’nin kurumsal ortamında ya da rekabetçiliğinde kayda değer bir gelişme olması durumunda notta bir değişiklik olabilir Politik riskin azaltılması pozitif bir gelişme olmakla birlikte, Türkiye’nin dış kırılganlıklarında sürdürülebilir bir gelişme olmadan bir not artışı anlamına gelmez. Öte yandan bu tarz gelişmeler kredi görünümünde istikrara öncülük eder.”

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Spot ışıkları gelişenlerde

MOODY’S’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lindow’a 2018’de Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişen ekonomilerde hangi ülkenin öne çıkacağını da sorduk. Lindow, “Güney Afrika, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere yükselen piyasa ekonomilerinin çoğu, 2018’de gündemde kalmaya devam edecek. Ancak ekonomik açıkları, büyük dış finansman ihtiyaçlarıyla Türkiye gibi yükselen küresel faiz oranlarının üstünde olduğu ülkeler ön planda olabilir. Seçimlerin yapılacağı Rusya ve yeni cumhurbaşkanının seçildiği Güney Afrika bir adım öne çıkabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin kredi notlarıMoody’s Ba1/Yatırım sınıfı altındaFitch BB+/ Yatırım sınıfı altındaS&P BB/Yatırım sınıfı altında