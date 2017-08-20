MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kırıkkale'de feci kaza...

    Kırıkkale'de feci kaza...

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 13:14Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 13:14

    Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    Ahmet Tok idaresindeki 16 CNL 48 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun 61. kilometresinde kontrolden çıkarak refüjü aşıp, karşı şeritte Gürhan Öztürk'ün kullandığı 19 US 632 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada, sürücü Tok olay yerinde öldü, eşi Şükran Tok ile araçlarda bulunan Fatih, Özge, Özlem Çalışkan, Şaziye, Aysu, Esma ve Gürhan Öztürk yaralandı.
    112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

    Yaralılardan Şükran Tok kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Öztürk ailesinin, Çorum'dan Ankara'ya sünnet düğününe gittiği öğrenildi.

    Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle Tok'un kullandığı aracın motoru yaklaşık 25 metre ileriye fırladı.

    Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan Samsun-Kırıkkale karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

    Etiketler: Kırıkkale , kaza , 2 ölü
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri