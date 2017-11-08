Kırıkkale Yenimahale TOKİ başvurusu başladı

Kırıkkale Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortak başlatmış olduğu kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1. etap 2. kısım 387 konutun başvurusunun başladığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yenimahalle'ye yapılan 2+1 149 adet, 3+1 180 adet ve 4+1 58 adet konutun başvurularının başladığı belirtildi.

TOKİ tarafından yapılacak olan binaların başvuruları hakkında detaylı bilginin TOKİ'nin internet sitesinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemiz ve TOKİ ortaklığında başlatmış olduğu Yenimahalle kentsel dönüşümü 2. kısım projesi sadece konut değil, Kırıkkale için yeni bir gelecektir. Bu proje ile sosyal alanları, parkları, camisi ve okulu ile daha yaşanabilir bir alan oluyor. TOKİ ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu proje Kırıkkale için yenilenme ve gelecek olup önemli bir adım atılmış olacak."

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR NELER OLACAK?

T.C. vatandaşı olması,



Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),



Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),



Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)



Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.),



Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.