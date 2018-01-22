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    Haberler >Eğitim>Kırıkkale Üniversitesi rektörünü arıyor

    Kırıkkale Üniversitesi rektörünü arıyor

    AA
    22.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    YÖK tarafından, Kırıkkale Üniversitesi’ne rektör ataması için aday adaylığı başvuruları başladı.

    Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesi’ne yapılacak rektör ataması için takvim belirlendi.

    Buna göre, rektör ataması için aday adayları, 2 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

    Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda ‘profesör’ olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak ve rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranacak.

    Başvurular bizzat veya postayla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

    Etiketler: başvuru
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