Kırıkkale Üniversitesi rektörünü arıyor

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesi’ne yapılacak rektör ataması için takvim belirlendi.

Buna göre, rektör ataması için aday adayları, 2 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda ‘profesör’ olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hükümlerine göre devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak ve rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranacak.

Başvurular bizzat veya postayla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ya da "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.