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    Kırgızistan’da ölen Türk dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
    11 Ağustos 2017 - 13:31Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:43

    KIRGIZİSTAN’da geçen ay tırmandığı Khan Tengri Dağı’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ve memleketi Elbistan’da toprağa verilen dağcı 41 yaşındaki Hakan Coşkun’un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Khan Tengri’nin zirvesinde kaydedilen görüntülerde Coşkun, "4 günde zirveye ulaştım. Nefesim yetmedi ama bu sefer" diyor.

    Eczacı olan aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu ikinci kademe antrenörlük yapan Coşkun, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nde başkanlığını yaptığı dağcılık kulübü ile birçok etkinlik düzenleyip, arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Coşkun, arkadaşlarıyla birlikte Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun düşen helikopterini arama çalışmalarına da katıldı.

    Kırgızistan’da ölen Türk dağcının son görüntüleri ortaya çıktıSON TIRMANIŞI 4 GÜN SÜRDÜ

    Tırmanmayı seven ve yurt içi ve yurtdışında birçok dağa çıkan Coşkun, geçen yıl gittiği Kırgızistan’daki 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Khan Tengri Dağı tırmanışını yarıda bıraktı. Khan Tengri Dağı’nın zirvesine çıkmayı hedefleyen Coşkun, geçen 22 Temmuz günü tekrar tırmanmaya başladı. Zorlu tırmanışının 4’üncü gününde Coşkun, 25 Temmuz’da çok istediği karlarla kaplı zirveyi gördü.

    Kırgızistan’da ölen Türk dağcının son görüntüleri ortaya çıktı"NEFESİM YETMEDİ"

    Hakan Coşkun, zirveye çıkar çıkmaz o anı ölümsüzleştirmek için cep telefonunu çıkarıp kayıt tuşuna bastı. Soluk soluğa olduğu görülen görüntülerde Coşkun, "Khan Tengri zirve. Geçen sene yarım kalmıştı bu sene tamamladık. Güzel bir havaydı, alpin stil tırmanış oldu. 4 günde zirveye ulaştım. Nefesim yetmedi ama bu sefer. Artık bakacağız neler olacak. Khan Tengri 7 bin 10 metre zirveden herkse selam, sevgi" sözleriyle tırmanışını anlattı.

    Bu kayıttan kısa bir süre sonra inişe geçen Hakan Coşkun, 26 Temmuz’da 6 bin 600 metreye geldiğinde rahatsızlanıp kalp krizi geçirdi ve bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalelerineÿrağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31 Temmuz’da Elbistan’da son yolculuğuna uğurlanan evli ve bir çocuk babası Hakan Coşkun’dan geriye Khan Tengri Dağı’nın zirvesinde çekilmiş son görüntüleri kaldı.

    Kırgızistan’da ölen Türk dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

     

     

    Etiketler: Kahramanmaraş , Kırgızistan , dağcı , Khan Tengri Dağı , Hakan Coşkun
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