Kırgız kartalları

AVRUPA’da tarih yazan ve oynadığı futbolla büyük takdir toplayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sadece Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da parlayan yıldızı... BJK sevgisi, kartal avcılığı ve kartal terbiyesiyle dünyaya nam salmış Kırgız Türklerini bile “karakartal” yaptı. Kanıtı da işte bu fotoğraf. Kırgızistan’da iş yapan bir dostu, eski BJK yöneticisi Hasan Gocay’a göndermiş. O da sosyal medyada yayınlamış.

2 Kırgız kartal avcısı uçsuz bucaksız dağlarda, büyük bir sevinç ve gururla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı ve Beşiktaş atkısıyla poz veriyor. Atatürk fotoğrafının altında ise “Seninleyiz” yazıyor.