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    Kırgız kadını döven polis tahliye edildi

    İSMAİL SAYMAZ/İSTANBUL
    31.10.2017 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Alanya ilçesinde, Kırgız Ronakhan Arıpova adlı kadını sokak ortasında cop ve tekmelerle döven polis İsmet Kafadar üç gün önce tahliye edildi.

    Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi; suçun vasıf ve mahiyeti, verilmesi muhtemel ceza miktarı ile tutukluluk süresinin orantılı olması, tutuklulukta geçirilen süre ve delil durumundan ötürü tahliyeye karar verdi. Bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istenen Kafadar kendisini “O bana yumruk attı ve beni darp etti. Yere düştükten sonra bana Türkçe küfretti, orta parmağını göstererek el hareketi yaptı. Ben de kendime hakim olamadım, copla ve tekmeyle müdahale ettim” diye savunmuştu. Kırgız kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşılmıştı.

    İddianamede polis memurları İsmet Kafadar ve İsmail Uzar’ın 3 Ekim’de devriye görevi yaparken, Türkmenbaşı Caddesi’nde alkollü veya akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin etrafa saldırdığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtildi. Kafadar’ın “silahtan sayılması gereken” copuyla araçtan indiği, Arıpova’ya “Arabaya bin” dediği anlatıldı. Arıpova’nın polisin yüzüne vurduğu, Kafadar’ın da copla darp ederek kadını yere düşürdüğü iddia edildi. Kafadar’ın yerdeki Arıpova’ya cop ve tekmelerle defalarca vurduğu kaydedildi. Uzar’ın ise müdahalede bulunmasa da engelleyici bir tavır göstermeyerek, eylemi desteklediği ifade edildi. İki polise “kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralaması” suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Alanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 9 Kasım’daydı. Kafadar avukatının itirazı üzerine 27 Ekim’de tahliye edildi.

    Etiketler: antalya
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