Kırgın Çiçekler yeni sezon fragmanında şok: Eylül, Cemre, Kader öldü mü?

Kırgın Çiçekler yeni sezonu için geri sayım sürerken yayınlanan 89. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı. 12 Haziran Pazartesi günü nefeslerin tutulduğu bir anda sezon finali yapan Kırgın Çiçekler’in yeni bölüm fragmanına cenaze görüntüleri damga vurdu. Dram yüklü dizinin sezon finalinde akıl hastanesinden kaçan Banu, önce kızların içerisinde bulunduğu yatakhaneyi ateşe vermiş, ardından Kader’i bıçaklamıştı. Peki Eylül, Cemre ve Kader öldü mü? Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanacak olan Kırgın Çiçekler 89. bölümünde belli olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ



Banu'nun yurdu ateşe vermesinden sonra, Meral tüm olan bitenden kendini suçlamaktadır. Herkes yaşananların şokuyla hayatına devam etmeye çalışır. Songül, evi geçindirebilmek için tekstil atölyesinde işe başlarken, Güney, Üniversitedeki ilk yılının heyecanını yaşamaktadır. Feride, genç komiser Ali ile tanışarak, çocuk şube için danışmanlık yapar. Sadri, Meral'e dna testi yaptırmak için bütün hazırlığı tamamlar. Meral her şeyin ortaya çıkacağını anlayarak korku içinde kalırken, Zehra durumu kurtarmak için sinsi bir plan yapar.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?



Akli dengesini iyice kaybeden Banu, Kader’den intikam almaya karalıydı. Gazete haberinde Meral’in Sadri’nin torunu olarak yazıldığını görünce şoka girdi. O servette kendi hakkının olduğuna inanarak, öfkesini Meral’e yönlendirdi. Kızlar, üniversite sınavı için heyecanlıydı. Güney sınavdan sonra Songül’ün başvuru yapamadığını öğrendi. Sadri Bey, Meral için bir parti düzenleyerek kendi çevresine takdim etmeye karar verdi. Banu, Meral’i köşeye sıkıştırmak için, kızları da tehlikeye atarak korkunç bir plan yaptı.