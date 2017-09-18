Kırgın Çiçekler yeni sezon fragmanında şok: Eylül, Cemre, Kader öldü mü?

Kırgın Çiçekler yeni sezonu için geri sayım sürerken yayınlanan 89. bölüm fragmanı şok etkisi yarattı. 12 Haziran Pazartesi günü nefeslerin tutulduğu bir anda sezon finali yapan Kırgın Çiçekler’in yeni bölüm fragmanına cenaze görüntüleri damga vurdu. Dram yüklü dizinin sezon finalinde akıl hastanesinden kaçan Banu, önce kızların içerisinde bulunduğu yatakhaneyi ateşe vermiş, ardından Kader’i bıçaklamıştı. Peki Eylül, Cemre ve Kader öldü mü? Bu sorunun yanıtı bu akşam yayınlanacak olan Kırgın Çiçekler 89. bölümünde belli olacak.
KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ SEZON İLK BÖLÜM ÖZETİ
Banu'nun yurdu ateşe vermesinden sonra, Meral tüm olan bitenden kendini suçlamaktadır. Herkes yaşananların şokuyla hayatına devam etmeye çalışır. Songül, evi geçindirebilmek için tekstil atölyesinde işe başlarken, Güney, Üniversitedeki ilk yılının heyecanını yaşamaktadır. Feride, genç komiser Ali ile tanışarak, çocuk şube için danışmanlık yapar. Sadri, Meral'e dna testi yaptırmak için bütün hazırlığı tamamlar. Meral her şeyin ortaya çıkacağını anlayarak korku içinde kalırken, Zehra durumu kurtarmak için sinsi bir plan yapar.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Akli dengesini iyice kaybeden Banu, Kader’den intikam almaya karalıydı. Gazete haberinde Meral’in Sadri’nin torunu olarak yazıldığını görünce şoka girdi. O servette kendi hakkının olduğuna inanarak, öfkesini Meral’e yönlendirdi. Kızlar, üniversite sınavı için heyecanlıydı. Güney sınavdan sonra Songül’ün başvuru yapamadığını öğrendi. Sadri Bey, Meral için bir parti düzenleyerek kendi çevresine takdim etmeye karar verdi. Banu, Meral’i köşeye sıkıştırmak için, kızları da tehlikeye atarak korkunç bir plan yaptı.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün