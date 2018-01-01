Kırgın Çiçekler yeni bölüm ne zaman? Atv yayın akışında neden yok?

Yılbaşı sonrası ekran macerasına ara veren dizilerden biri de Kırgın Çiçekler oldu. En son 25 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan Kırgın Çiçekler’in yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlanmıştı. Son bölüme bir çetenin içerisinde sızmaya çalışan Ali, zor bir görevle karşı karşıya kalmıştı. Eylül’ü vurması istenen Ali’nin vereceği kararı merak eden izleyiciler, büyük bir heyecanla yeni bölümü bekliyordu ancak bu bekleyiş bir süre daha devam edecek. Kırgın Çiçekler 104. bölümü bir hafta gecikmeli olarak 8 Ocak’ta yayınlanacak.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.