Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Serkan ölecek mi?

Kırgın Çiçekler dün akşam 95. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yetimhanede yetişen genç kızların yaşadıkları zorlukları ele alan Kırgın Çiçekler’in son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Ejder’in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verdi ancak Ejder’in ihbarıyla kıskıvrak yakalandı. Finale ise Kader’in eline geçen fotoğraf damga vurdu. Annesi ve Ejder’in beraber çekilmiş fotoğrafını bulan Kader, gerçekleri anlayacak mı? Bu sorunun yanıtını merak eden izleyiciler, Kırgın Çiçekler 96. Bölüm fragmanını bekliyordu ancak yeni görüntülerde Serkan cephesinden ipuçları geldi. Kanser teşhisi konulan Serkan, Emre Aydın ile birlikte sahneye çıkıyor. Sevgilisini televizyondan takip eden Cemre, gördüğü manzara karşısında yıkılıyor. Peki yaşadığı heyecana dayanamayıp yere yığılan Serkan ölecek mi? İşte Kırgın Çiçekler yeni bölümünden ilk görüntüler!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.