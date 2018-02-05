Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı: Toprak Feride'yi aldatıyor mu?

Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Kadrosu genç isimlerden oluşan ve yetimhanede yetişen genç kızların yaşadıklarından esinlenilen Kırgın Çiçekler'in 5 Şubat tarihli son bölümünde Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşti. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif etti Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek istedi. Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu denedi. Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girdi. Finale ise Macide'nin hamlesi damga vurdu. Kader'in bütün servetini çalan Macide'nin akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı bekliyordu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bunu bana nasıl yaparsın Toprak?" Yavuz, Kader'i izlerken, Sedef'e yakalanır. Feride, Toprak'ın onu aldattığını düşünerek, takip etmeye başlar. Neriman kira için kızları sıkıştırınca para kazanma telaşına düşerler. Eylül takıdan kazandığı parayı çaldırır. Ali kızlara kendini savunma dersleri verir. Kader bütün servetini kaybeder. Nazan, Yavuz'un geçmişiyle ilgili şok edici şeyler öğrenince araları iyice gerilir. Yavuz son çare olarak Serkan'a babası olduğunu söylemeye karar verir.