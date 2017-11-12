Kırgın Çiçekler 97. yeni bölüm fragmanı: Serkan öldü mü?

Kırgın Çiçekler 97. bölüm fragmanındaki sahneler merak uyandırdı. En son 6 Kasım Pazartesi akşamı yayınlan bölümde Ejder'in annesinin arkadaşı olduğunu anlayan Kader, babasının kim olduğunu öğrenmek için Ejder'le konuşmaya karar verdi. Güney, Serkan'a sürpriz yaparak en sevdiği sanatçıyla sahneye çıkmasını sağladı. Hastalığını kritik bir evresinde olan Serkan, son gücünü sahnede tüketti. Finalde Serkan’ın yere yığılması herkesi çok korkuttu. Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanıyla birlikte Serkan’ın akıbetine dair ilk ipuçları geldi.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kırgın Çiçekler’in yeni bölümünde konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırılır. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söylerler. Serkan yaşam savaşı verirken Cemre perişan haldedir. Ejder evden gitmek için Meral'den yüklü bir para ister. Ali ve Eylül giderek yakınlaşmaktadır. Kader aile geçmişini araştırmaya kararlıdır. Meral gerçeği öğrenmemesi için bir oyun oynayarak Kader'i inandırır. Meral, Kader'in çok üzüldüğünü görünce pişman olur. Bütün olacakları göze alarak gerçeği söylemeye karar verir.
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