Kırgın Çiçekler 96. bölüm 2. fragmanı yayında: Serkan ölecek mi?

Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken yeni görüntüler geldi. Kırgın Çiçekler 96. Bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu konserde yere yığılan Serkan’ın akıbeti. Yeni bölümde neler yaşanacak? Kader, annesi ve Ejder arasındaki bağı çözecek mi? Tüm bu soru işaretleri Kırgın Çiçekler’in 6 Kasım tarihli bölümünde yanıt bulacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ejder'in annesinin arkadaşı olduğunu anlayan Kader, babasının kim olduğunu öğrenmek için Ejder'le konuşmaya karar verir. Meral engel olmak için her şeyi yapmaya kararlıdır. Ali ve Feride'nin araştırdığı Rahmi Bey olayıyla ilgili şok bir gelişme yaşanır. Serkan, herkesin hasta olduğunu bildiğini öğrenir. Güney, Serkan'a sürpriz yaparak en sevdiği sanatçıyla sahneye çıkmasını sağlar. Hastalığını kritik bir evresinde olan Serkan, son gücünü sahnede tüketir…