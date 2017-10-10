Kırgın Çiçekler 93. yeni bölüm fragmanında şok: Meral tutuklu, Kader yaralı

Kırgın Çiçekler dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü sezonun başlangıcını bomba sahneleriyle gerçekleştiren Kırgın Çiçekler dün akşam 92. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Songül ve Güney ilişkisindeki krizin devam ettiği son bölüme Kader’in bıçaklandığı sahne damga vurdu. Hem Kader’den hem de Meral’den kurtulmak isteyen Ejder korkunç bir plan yaptı. Peki yeni bölümde Kader ölecek mi? Meral cezaevine mi girecek? İşte Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı ve ipuçları!





Kırgın Çiçekler yeni bölümünde Kader’i bıçaklayan Ejder, bütün suçu Meral’in üstüne atar. Bütün deliller de onun suçlu olduğunu göstermektedir. Tek şüpheli olarak tutuklanan Meral, ne olduğunu anlamaya çalışırken; bıçaklanan Kader, götürüldüğü yerde hayat savaşı vermektedir.

SON BÖLÜM ÖZETİ



Kavga eden Songül ve Güney ayrı yaşamaya başlarlar. Songül, Harika ve Güney'in gece beraber vakit geçirdiğini öğrenir. İlişkileri ayrılık noktasına gelir. Nazan'a çok büyük bir miras kalır. Evde bayram havası eser. Ali ve Feride yeni bir olayın peşine düşerler. Kader ve Meral büyük bir kavgaya tutuşur. Sadri, Kader'in gerçek torunu olduğunu öğrenir. Mirası kaptırmak istemeyen Ejder ve Macide korkunç bir plan yaparlar.