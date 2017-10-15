Kırgın Çiçekler 93. bölüm fragmanında Eylül plan yapıyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Kırgın Çiçekler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Eylül, kavga eden Songül ve Güney'i barıştırmak için plan yapar. Ali ve Eylül giderek yakınlaşır. Cemre zor günlerinde Serkan'ı hiç yalnız bırakmaz. Ejder, Kader'i yok edip suçu Meral'e atar. Üstü başı kan içinde uyanan Meral, kendini savunamaz ve tutuklanır. Kızlar olayı öğrenince şoka girer. Herkes Kader'e ne olduğunu merak ederken Harika gerçeği öğrenir ve Ejder'i tehdit eder. Yakalanma korkusuna kapılan Ejder, Harika'nın peşine düşer.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kavga eden Songül ve Güney ayrı yaşamaya başlarlar. Songül, Harika ve Güney'in gece beraber vakit geçirdiğini öğrenir. İlişkileri ayrılık noktasına gelir. Nazan'a çok büyük bir miras kalır. Evde bayram havası eser. Ali ve Feride yeni bir olayın peşine düşerler. Kader ve Meral büyük bir kavgaya tutuşur. Sadri, Kader'in gerçek torunu olduğunu öğrenir. Mirası kaptırmak istemeyen Ejder ve Macide korkunç bir plan yaparlar.