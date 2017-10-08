Kırgın Çiçekler 92. bölüm fragmanında korkunç plan

Ekranların ilgiyle takip edilen dramatik dizisi Kırgın Çiçekler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden anlar yer alacak. İşte, Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kavga eden Songül ve Güney ayrı yaşamaya başlarlar. Songül, Harika ve Güney'in gece beraber vakit geçirdiğini öğrenir. İlişkileri ayrılık noktasına gelir. Nazan'a çok büyük bir miras kalır. Evde bayram havası eser. Ali ve Feride yeni bir olayın peşine düşerler. Kader ve Meral büyük bir kavgaya tutuşur. Sadri, Kader'in gerçek torunu olduğunu öğrenir. Mirası kaptırmak istemeyen Ejder ve Macide korkunç bir plan yaparlar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ejder, Meral'in gerçek torun olmadığını açıklar. Zehra bütün planın bozulduğunu düşünerek Meral'i yüz üstü bırakır. Meral panikleyerek Kader'e gerçeği anlatmaya karar verir. Sadri, Ejder ve Macide'nin ilişkisini öğrenir. Eylül ve Büşra hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında kalır. Ali, Eylül'ü kurtarmak için kararlıdır. Çocuklar için endişelenen Feride ve Toprak büyük korku yaşar. Songül ve Güney arasında kriz büyür. Ciddi bir kavgaya tutuşurlar. Songül, Güney'i evden kovar.