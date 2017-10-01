Kırgın Çiçekler 91. bölüm fragmanında Ejder her şeyi açıklıyor

Ekranların heyecan seviyesi yüksek dramatik dizisi Kırgın Çiçekler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Zehra bütün planın bozulduğunu düşünerek Meral'i yüz üstü bırakır. İşte, Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ejder, Meral'in gerçek torun olmadığını açıklar. Zehra bütün planın bozulduğunu düşünerek Meral'i yüz üstü bırakır. Meral panikleyerek Kader'e gerçeği anlatmaya karar verir. Sadri, Ejder ve Macide'nin ilişkisini öğrenir. Eylül ve Büşra hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında kalır. Ali, Eylül'ü kurtarmak için kararlıdır. Çocuklar için endişelenen Feride ve Toprak büyük korku yaşar. Songül ve Güney arasında kriz büyür. Ciddi bir kavgaya tutuşurlar. Songül, Güney'i evden kovar.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Serkan ve Cemre'nin romantik gecesi kabusa döner. Serkan bayılınca hastaneye giderler. Doktor kanser teşhisi koyunca Cemre yıkılır. Feride, komiser Ali'nin teklifiyle çocuk şube için danışmanlık yapmaya başlar. Yeni gelen dava dosyası herkesin kanını dondurur. Güney'in Zehra'ya tahammülü kalmayınca evde ipler gerilir. Kader, kendisini savunmayan Meral'i kardeşlikten siler. Sadri Bey'in yeğeni Ejder yanlarına taşınınca Meral için zor günler başlar. Ejder, Meral'in gerçek torun olduğuna inanmayarak geçmişini araştırmaya başlar…