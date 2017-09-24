Kırgın Çiçekler 90. bölüm fragmanında Serkan ve Cemre'nin gecesi kabusa dönüyor

Ekranların herkes tarafından büyük beğeni kazanan dizisi Kırgın Çiçekler yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde doktor Serkan'a kanser teşhisi koyunca Cemre yıkılır. İşte, Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Serkan ve Cemre'nin romantik gecesi kabusa döner. Serkan bayılınca hastaneye giderler. Doktor kanser teşhisi koyunca Cemre yıkılır. Feride, komiser Ali'nin teklifiyle çocuk şube için danışmanlık yapmaya başlar. Yeni gelen dava dosyası herkesin kanını dondurur. Güney'in Zehra'ya tahammülü kalmayınca evde ipler gerilir. Kader, kendisini savunmayan Meral'i kardeşlikten siler. Sadri Bey'in yeğeni Ejder yanlarına taşınınca Meral için zor günler başlar. Ejder, Meral'in gerçek torun olduğuna inanmayarak geçmişini araştırmaya başlar…

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Banu'nun yurdu ateşe vermesinden sonra, Meral tüm olan bitenden kendini suçlamaktadır. Herkes yaşananların şokuyla hayatına devam etmeye çalışır. Songül, evi geçindirebilmek için tekstil atölyesinde işe başlarken, Güney, Üniversitedeki ilk yılının heyecanını yaşamaktadır. Feride, genç komiser Ali ile tanışarak, çocuk şube için danışmanlık yapar. Sadri, Meral'e dna testi yaptırmak için bütün hazırlığı tamamlar. Meral her şeyin ortaya çıkacağını anlayarak korku içinde kalırken, Zehra durumu kurtarmak için sinsi bir plan yapar.