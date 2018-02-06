Kırgın Çiçekler 108. yeni bölüm fragmanında korkunç kaza: Meral katil mi olacak?

Serkan’ın babasını kabullendiğini gözler önüne seren bir görüntüyle başlayan Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanının son saniyeleri soru işareti bıraktı. Yavuz, yalnız yakaladığı Kader’e saldırıyor. Tehlikeli bir durumun içerisine giren Kader, kendisini korumak isterken korkunç bir kazaya neden oluyor. Peki pencereden düştüğü görülen Yavuz ölecek mi? Yeni bölümde başka neler olacak? İşte Kırgın Çiçekler yeni bölümünden ilk görüntüler!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yavuz, Kader'i izlerken, Sedef'e yakalanır. Feride, Toprak'ın onu aldattığını düşünerek, takip etmeye başlar. Neriman kira için kızları sıkıştırınca para kazanma telaşına düşerler. Eylül takıdan kazandığı parayı çaldırır. Ali kızlara kendini savunma dersleri verir. Kader bütün servetini kaybeder. Nazan, Yavuz'un geçmişiyle ilgili şok edici şeyler öğrenince araları iyice gerilir. Yavuz son çare olarak Serkan'a babası olduğunu söylemeye karar verir.