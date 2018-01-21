Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanında o silah ateşlenecek mi?

Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen olaylar, seyircilerin dikkatini çekti. Nazan'ın Serkan ve Defne için endişelendiği son bölümde, çocukların babası olduğunu iddia eden adam merak konusu oldu. İşte, ilgiyle araştırılan Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanı ve bazı bilgiler



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.