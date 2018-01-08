Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanı merak uyandırdı – Yeni bölümde neler olacak?

Kırgın Çiçekler yeni bölümü için nefesler tutuldu. Atv ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Kırgın Çiçekler bu akşam yayınlanacak olan 104. bölümünde en çok merak edilen konu zorlu bir görevle karşı karşıya kalan Ali’nin yapacaklarıydı. 25 Aralık tarihli son bölümde Eylül’ün Ali ve Çete Lideri’nin konuşmalarına tanık olması, yeni bir tehlikenin kapısını araladı. Finale Ali’nin zor seçimi damga vurdu. İşte Kırgın Çiçekler 104. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti!

Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını ister. Şoka giren Eylül ne yapacağını bilemez. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik olurlar. Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkarır. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yapar. Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başlarlar. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kalır.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.