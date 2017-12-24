Kırgın Çiçekler 103. yeni bölüm fragmanında Ali pis oyunun içine düşüyor

Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı ile büyük sorunların habercisi oldu. Kader ve Songül'ün durumları ciddiyetini korurken, Ali'nin önüne çok zor seçenekler koyulmuştur. Kırgın Çiçekler 103. yeni bölümünde Ali, kendisinden istenilen Eylül'ü öldürme görevini üstlenebilecek midir? İşte, Kırgın Çiçekler 103. bölümünden bazı detaylar

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.