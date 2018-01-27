Kiralık TV dönemi!

YENİ iş modelleri, tüketicilere ulaşan hizmetleri değiştirmeye devam ediyor. Bu yeni hizmetlerin başında abonelik (subscription) geliyor. Kullanıcılara satın alma yerine aylık ücretlerle sahip olma imkanı sunan bu model, her alanda kendini gösteriyor. Örneğin; önceden kaset veya CD satın alarak müzik dinliyorduk. Sonra iTunes üzerinden dijital ses dosyaları satın almaya başladık. Şimdi de Spotify gibi online müzik platformlarına üye olarak aylık ücretlerle sınırsız müzik dinliyoruz. Bu modelin son uygulandığı alan ise tüketici elektroniği ürünleri oldu. Vestel, “V Hepyeni” adındaki yeni hizmetiyle müşterilerine abonelik modeliyle ürün seçenekleri sunuyor. Televizyonlarla başlayan ve akıllı telefonlar olmak üzere diğer ürünlere uygulanması planlanan ‘V Hepyeni’ ile 24-36 aylık kiralama seçenekleriyle istenilen ürüne sahip olunabilecek. Kontrat süresinin bitiminde yeni bir televizyon modeliyle değiştirilecek. Başka bir deyişle, tüketicilerin televizyonlarda en son teknolojiyi kullanması sağlanacak.

ÇALINMAYA KARŞI SİGORTALI

Abonelik sırasında V Hepyeni üyesi olan müşterilere kurulum süreçleri ve satış sonrası hizmetler VIP servis üzerinden sağlanacak. Buna ek olarak V Hepyeni kapsamında kullanıcılara dizi ve film kanallarının açık olduğu Digiturk paketi de bir yıl boyunca ücretsiz sunulacak. Ödemeler ise anlaşmalı bankalardan verilen otomatik ödeme talimatıyla ve bayilerden nakit olarak yapılabilecek. Dolayısıyla kredi kartlarının limitleri kullanılmadan abonelik işlemi gerçekleştirilebilecek. Örneğin; 4K çözünürlükte ve 43 inç boyuttaki bir Vestel markalı televizyon modeli yaklaşık 2 bin 500 TL civarında yer alıyor. Bu model, 24 ay boyunca aylık 79 TL’lik abonelik ücretiyle kullanılabilecek. Abonelik esnasında televizyonun çalınması veya hasar görmesi durumunda, sigorta kapsamında tüketicilere yeni bir model teslim edilecek. 2 yıllık abonelik süresi bittiğinde ise kullanıcılar devam etmek isterlerse yeni bir modeli kullanarak aboneliğe devam edebilecek.

TELEFONDA KİRALANACAK

Teknolojinin çok hızla değiştiğini ve bugün aldığımız teknolojik bir cihazın neredeyse 6 ay içinde yenisinin çıktığına dikkat çeken Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, “Bu nedenle tüketiciler olarak bizler de ya nasıl olsa yenisi çıkar diyerek ihtiyacımızı erteliyoruz ya da aldığımıza razı oluyoruz. Vestel olarak artık tüketiciler teknolojiyi beklemesin, ihtiyaçlarını ertelemesin ve her zaman en yeni teknolojiye sahip olsunlar diye üyelik platformu V Hepyeni’yi kurduk” dedi. Güler, şunları söyledi: “V Hepyeni üyelerimiz Vestel’in premium müşteri kitlesini oluşturacak ve sistem dahilinde kendilerine özel birçok ek fayda sunulacak. Bu planlarımıza ek olarak yapacağımız birçok marka ortaklığıyla V Hepyeni üyelerimize özel avantajlar sunacağız. Yani Vestel’in premium müşterileri V Hepyeni sayesinde diğer markalarda da ayrıcalıklı olacaklar. Televizyonla başlayan uygulamaya, başta cep telefonu olmak üzere, beyaz eşya ürün gruplarını ekleyeceğiz.”

KAFE VESTO’LARLA MÜŞTERİ KATLANDI

TOPLANTININ yapıldığı Kafe Vesto’lar hakkında da bilgi veren Ergün Güler, “1.5 yıl önce ilkini açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı da artacak. Bu yıl sonunda farklı illerde 15 Kafe Vesto daha açılmış olacak. Vestel mağazaları içine konumlandırdığımız Kafe Vesto’lar, ziyaret sayılarımızı arttırdı. Standart bir mağazaya aylık ortalama 6 bin kişi geliyor. En iyi bayi ayda 15 bin ziyaret alıyor. Kafe Vestolar ise aralık ayında 25 binden fazla müşteri ziyaretine sahip oldu” dedi.