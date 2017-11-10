Kiralar dolar bazında düştü

Rapora göre, perakendede Ağustos ayı verilerine göre AVM cirosu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,4 artarak rekor kırarken, bir önceki döneme kıyasla yüzde 12 artışla toplam 92 bin 603 m2 yeni ofis alanı tamamlanarak pazara girdi.

Rapor verilerine damga vuran ekonomideki bazı parametrelere değinen Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, “Yatırım harcamaları ve net ihracat katkıları ile birlikte, Türkiye ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5,1 oranında büyüdü. Reel sektör güven endeksinin Ağustos ayındaki 110,7 puan seviyesinden Eylül ayında 111,6 puana taşınması, iş dünyasındaki iyimser havayı yansıtıyor. Bu iyimser tablo ofis pazarındaki kiralama işlemleri ve yatırımlarının lehine olsa da, kurdaki dalgalanmalar, döviz bazında birincil kira seviyelerini negatif yönde etkilemeye devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Gönden, sektörlere göre rapor verilerinden öne çıkan noktaları şöyle aktardı: " Arzın daha yavaş da olsa kısmen artmaya devam ettiği ofis pazarında talebin artmasının başlıca koşulunun ekonomideki canlanma olduğunu kaydeden Gönden, “Ancak bugün artan işsizlik oranları ve döviz dalgalanmaları halen risk teşkil ediyor, birincil getiri oranları kısa vadede mevcut seviyelerinde kalması beklenirken izleyen dönemde kiraların döviz bazında düşmeye devam edeceği öngörülüyor. Türk Lirası bazında stabil kalmaya devam ediyor ve hatta artışlar mümkün” diye konuştu.

OFİS BOŞLUK ORANI YÜZDE 22,5'E YÜKSELDİ

Ofis boşluk oranı 2017 3. çeyrekte % 22,5’e yükseldi. Söz konusu artışın nedeni olarak bu dönemde Cendere bölgesinde Nurol Life ve Seba Office Boulevard projelerinin tamamlanarak pazara girmeleri gösterildi. Eylül’de aylık bazda birincil ofis kiralarına bakıldığında ise Levent aylık metrekare başına 40 dolarla zirvede. Aynı rakam Esentepe - Gayrettepe’de 25 dolar, Maslak’ta 28 dolar, İstanbul Anadolu yakasında 25 dolar, İzmir’de 14 ve Ankara’da 15 dolar seviyesinde.