Kipi’deki grev Pazarkule’den geçişleri vurdu

YUNANİSTAN’da gümrük görevlileri, bu ülkedeki Gümrük Kanunu’ndaki değişiklik ve gümrük memurlarına verilen uzaklaştırma gibi cezaların yumuşatılması veya kaldırılması istemiyle bu sabah bir günlük greve gitti. Bu nedenle Yunanistan’ın Türkiye’ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş- çıkışlar durdu. Grevin ardından Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda tüm gümrük işlemleri durduruldu. Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı. Yurt dışına çıkmak için gelen araçlar, Türk gümrük görevlilerinin ’grev’ bilgilendirmesinin ardından döndü.

İpsala Sınır Kapısı’na da sabah erken saatlerde gelen ve taze balık taşıyan TIR’ların geçişine izin verildi. Sınır kapısında yoğunluk görülmezken bazı TIR ve araç sürücüleri ise döndü.