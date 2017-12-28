Kinoa ile hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve pratik lezzetler

Ülkemiz yeni tanışsa da kinoa, Orta ve Güney Amerika’da yaygın tüketilen bir bitki. Küçük bulgur tanesi ile mercimek arasında bir görünüme sahip bu tahıl, bol miktarda lif ve protein içeriyor, yağ oranı ise çok düşük. Bu nedenle özelikle kilo vermek isteyen veya daha sağlıklı beslenmek isteyenlerin son zamanlardaki popüler yiyeceği haline geldi. Kinoa ile hazırlayabileceğiniz 3 farklı pratik tarif ile sofralarınıza yeni lezzetlere yer açmanın şimdi tam sırası!





Kinoalı krep

Tencerede 2 bardak suyu kaynatın. Kaynamış suya bir bardak kinoa, ince kıyılmış 1 diş sarımsak, bir çay kaşığı tuz ekleyin ve suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Sonrasında tencereden geniş bir kaseye alın ve soğumasını bekleyin. Soğuyan kinoanın üzerine çırpılmış 2 adet yumurta beyazı, biraz karabiber ekleyin ve karıştırın. Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Her seferinde yarım su bardağı ölçüsünde kinoa karışımını tavaya dökerek yayın ve krepleri pişirin. Kreplerin iki yüzünü de 2’şer dakika pişirmeniz yeterli. Bu ölçüler ile 4 orta boy krep yapabilirsiniz. Daha fazla pişirmek için ölçüleri aynı oranda artırabilirsiniz.





Kinoa köftesi

Tencerede 2 bardak et veya tavuk suyunu kaynatın. Kaynamış et suyuna bir bardak kinoa ekleyin ve suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra bir kapta soğumaya alın. Soğuyan kinoanın üzerine parçalanmış iki dilim tam buğday ekmeği, bir su bardağı haşlanmış nohut, bir yumurta, birer çay kaşığı kimyon, maydanoz, tuz ve karabiberi arka arkaya ekleyerek karıştırın ve yoğurun. Blender kullanırsanız daha kolay hazırlayabilirsiniz. Karışımdan arzu ettiğiniz büyüklükte parçalar kopartarak, köfteler yapın. Tavada az yağda iki tarafını da dörder dakika pişirin. Yanında salata ile servis edebilirsiniz.





Damla çikolatalı kinoalı kurabiye

Bir bardak un, bir çay kaşığı kuru maya, bir çay kaşığı tuz, yarım su bardağı esmer şeker, iki yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı tereyağını çırpma teli veya mikser kullanarak orta hızda karıştırıp hamur haline getirin. Ayrı bir kapta bir yumurtaya bir çay kaşığı vanilya ekleyerek çırpın ve bunu hamur karışımınıza ekleyin, düşük hızda tekrar karıştırıp yoğurun. Bu aşamada içerisine iki yemek kaşığı kinoa ve bir yemek kaşığı damla çikolata ekleyin ve güzelce karıştırın. Hamurun üstünü kapatarak yarım saat buzdolabında dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, önce avucunuzda top haline getirin sonra düzleştirerek kurabiye şeklini verin ve fırın tepsisine seyrek biçimde dizin. Önceden 180 dereceye ısıttığınız fırında 15-20 dakika pişirin.

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