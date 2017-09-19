Kinoa hasadı yüz güldürdü

Delice Ziraat Odası Başkanlığı’nda, sorumlu Ziraat Mühendisi Seyhan Çetinkaya tarafından yürütülen çalışmalar sonucu demonstrasyon amaçlı ekimi yapılan ve astronot gıdası adı ile de bilinen Kinoa bitkisi, içerdiği yüksek protein miktarı ve besin değeri nedeniyle son yıllarda yoğun ilgi görüyor. Düzenlenen etkinlikle yapılan hasada Delice Ziraat Odası Başkanı Adem Gökdere, Delice İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veli Öz ile il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personellerin yansıra çok sayıda çiftçi katıldı. Deliceli çiftçiler, ektikleri Kinoa hasadından aldıkları verimin olumlu olduğunu belirttiler.

Delice İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veli Öz, Kinoa’nın Kırıkkaleli ve Türk çiftçiler için yeni bir bitki olduğunu, daha çok İspanya, Portekiz, Peru, Kolombiya, Bolivya ve Şili’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde ve And Dağları’nın eteklerinde yetiştirildiğini söyledi. ÿKinoa’nın geçmişinin 5 bin yıl öncesine dayandığını belirten Öz, "İnkalarınkinoayı ektiği, arkeolojik kazılarda tespit edilmiştir. Pirinç ve buğday gibi tahıl grubunda yer alan bir bitki. Kinoa, protein, vitamin ve mineraller yönünden zengin ve NASA’nın araştırmalarına konu olmuş. Çünkü daha küçük hacimlerde daha yüksek besleyicilik özelliği var. Bundan dolayı uzmanlar uzay yolculuklarında bu bitkiden yararlanma yoluna gitmişler" dedi.

Öz, Kinoa’nın 100 gramında 370 kalori enerji, yaklaşık 6 gram yağ, 70 gram karbonhidrat ve 6 gram lif bulunduğunu belirtti. Kinoa’nın temel aminoasitlerle birlikte bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içerdiğini ifade eden Öz, astronotların az yer kaplayıp, besleyici özelliği yüksek bu bitkiden yapılan yiyecekleri tercih ettiklerini vurguladı. Kinoanın çölyak hastaları için de tamamen doğal bir ürün olduğuna dikkati çeken Öz, "İçerisinde gluten bulunmadığı için çölyak hastaları da tercih etmektedir. Dekara 200 gram ekip, 200 kilogram verim bekliyoruz. Şu anda pazarlama konusunda bir sorunumuz yok. Tohumu temin ettiğimiz firma ürünü de alma garantisi verdi. Sözleşmeli üretim söz konusu. İlimiz topraklarına ve yüksekliğine uygun bitki" dedi.