Kınık Avrupa bölgesinden sorumlu seçildi

Dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu, Antalya Belek’te Türk Kızılayı’nın evsahipliğinde yapıldı. Genel Kurul’da IFRC Genel Başkanı ve Avrupa, Asya-Pasifik, Amerika ve Afrika bölgelerinden sorumlu genel başkan yardımcıları seçildi.

KINIK AVRUPA SORUMLUSU

IFRC Genel Başkanlığı’na Francesco Rocca seçilirken IFRC’nin Avrupa bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına 116 oyla Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık seçildi. Diğer aday Almanya Kızılhaçı Başkanı Volkmar Schön ise 61 oy aldı. IFRC Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına Çin Kızılhaçı Genel Başkanı Chen Zhu, Afrika Bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Abdoul Azize Diallo, Amerika bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına ise Venezuela Kızılhaçı Başkanı Miguel Angel Villarroel Sierraalta seçildi.

İNOVATİF YAKLAŞIMLARI TAŞIYACAĞIZ

Sonuçların ardından konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı çalışanlarına teşekkür ederken “Avrupa’ya Türk Kızılayı’nın yeni, inovatif yaklaşımlarını taşıyacağız” dedi.