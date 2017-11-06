Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kınık Avrupa bölgesinden sorumlu seçildi

    Kınık Avrupa bölgesinden sorumlu seçildi

    Fevzi KIZILKOYUN/ANTALYA
    06.11.2017 - 19:37 | Son Güncelleme:

    Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu’nun Avrupa bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına seçildi.

    Dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu, Antalya Belek’te Türk Kızılayı’nın evsahipliğinde yapıldı. Genel Kurul’da IFRC Genel Başkanı ve Avrupa, Asya-Pasifik, Amerika ve Afrika bölgelerinden sorumlu genel başkan yardımcıları seçildi.

    KINIK AVRUPA SORUMLUSU

    IFRC Genel Başkanlığı’na Francesco Rocca seçilirken IFRC’nin Avrupa bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına 116 oyla Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık seçildi. Diğer aday Almanya Kızılhaçı Başkanı Volkmar Schön ise 61 oy aldı. IFRC Asya-Pasifik bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına Çin Kızılhaçı Genel Başkanı Chen Zhu, Afrika Bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Abdoul Azize Diallo, Amerika bölgesinden sorumlu başkan yardımcılığına ise Venezuela Kızılhaçı Başkanı Miguel Angel Villarroel Sierraalta seçildi.

    İNOVATİF YAKLAŞIMLARI TAŞIYACAĞIZ

    Sonuçların ardından konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı çalışanlarına teşekkür ederken “Avrupa’ya Türk Kızılayı’nın yeni, inovatif yaklaşımlarını taşıyacağız” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri