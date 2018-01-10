Kingston'dan 7'si 1 arada USB Type C bağlantı merkezini

Birçok girişe sahip olan Nucleum, tüketicilerin sahip olduğu fare, klavye ve hatta ikinci monitör gibi ürünleri kullanabilmesi için geliştirildi. Yedi adet girişin tümü aynı anda kullanılabildiğinden tüketiciler çok daha verimli çalışabiliyor. Nucleum kullanıcıları MacBook'ları güce bağlıyken harici bir sabit disk kullanabiliyor ve iPhone'larını şarj edebiliyor.

USB 3.0 girişleri (herhangi bir cihazda veya sistemde) ile router gibi Wi-Fi cihazları veya kablosuz fare ve klavyeler arasında elektromanyetik girişim (EMI) oluşabiliyor. USB 3.0 veri tayfından kaynaklanan geniş bantlı parazit, 2,4 GHz yayın yapan yakındaki kablosuz radyo alıcılarını etkileyebiliyor. Nucleum'daki EMI özel kaplama ve girişlerin konumu sayesinde azaltılmış durumda. USB girişlerinin kaplanmasının yanı sıra USB Type A ve C dizilimleri yanyana yerine karşı karşıya yerleştirildi. Bu da EMI olasılığını azaltıyor. Ayrıca fiziksel konumları sayesinde aralarında boşluk kalan girişler farklı boyutlardaki bağlantıların ve güç adaptörlerinin takılabilmesine yardımcı oluyor.

Kingston Flash Bellek İş Birimi Müdürü Lawrance Yang, "Type C bağlantı noktalarına sahip cihazları tamamlamak için kullanılan aksesuarlara talep giderek artıyor. Nucleum'un ardında yatan fikir, kullanıcıların dışarıdayken ihtiyaçlarını karşılayan taşınabilir, kullanımı kolay ve "hepsi bir arada" bir ürün sunmaktı. İnanıyoruz ki bu ürün yanınızda taşımanız gereken tek aksesuar." dedi.