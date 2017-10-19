Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kinder Morgan üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

Kinder Morgan üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

AA
19.10.2017 - 10:38 | Son Güncelleme:

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 183 milyon dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde 387 milyon dolar net kar yakaladı.

Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan, bu yılın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu duyurdu.

Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,5 düşüşle 3,28 milyar dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül aylarında 3,33 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 183 milyon dolar zarar eden şirketin bu yılın aynı döneminde ise 387 milyon dolar net kar yakaladığı bilgisine yer verildi.

Geçen senenin temmuz-eylül döneminde hisse başına 0,10 dolar zarar eden firma, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 0,15 dolar kar ettiğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kinder Morgan Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Kean, ABD'deki Harvey kasırgasına rağmen şirketin üçüncü çeyrek bilançosunun güçlü olduğunu ifade etti ve şirketin altyapı projelerine odaklanarak büyümeye devam edeceğini kaydetti.

Kinder Morgan'ın net karında yıldan yıla artış görülmesinin ardından, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri 18,94 dolara kadar yükselerek yüzde 1,8 prim yaptı.

Etiketler: Kinder Morgan bilançosu , Kinder Morgan değeri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri