Kimyasalda kısırlık riski

18 Ağustos 2017 - 23:03Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:03
POLONYA’nın Nofer Tıp Enstitüsü bilim insanları, birçok kozmetik ve temizlik ürününde kullanılan ‘paraben’ isimli kimyasalın, spermlerin hareket kabiliyetini kısıtlayarak yumurtaya ulaşma olasılığını azalttığını belirledi.
Araştırmanın başındaki Joanna Jurewicz, “Parabenler dünyada çok yaygın oldukları için kullanılmasını önlemek oldukça zor. Fakat yine de paraben bulunmayan ürünleri kullanarak bu etkileri olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz’ dedi.
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