MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Kimyasalda kısırlık riski

    Kimyasalda kısırlık riski

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 23:03Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 23:03

    POLONYA’nın  Nofer Tıp Enstitüsü bilim insanları, birçok kozmetik ve temizlik ürününde kullanılan ‘paraben’ isimli kimyasalın, spermlerin hareket kabiliyetini kısıtlayarak yumurtaya ulaşma olasılığını azalttığını belirledi.

    Araştırmanın başındaki Joanna Jurewicz, “Parabenler dünyada çok yaygın oldukları için kullanılmasını önlemek oldukça zor. Fakat yine de paraben bulunmayan ürünleri kullanarak bu etkileri olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz’ dedi.

    Etiketler: paraben , Polonya , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri