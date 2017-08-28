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    Kimyasal sis, 133 kişiyi hastanelik etti

    BBC Türkçe
    28 Ağustos 2017 - 09:45Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:45

    İngiltere’nin güney sahillerindeki Eastbourne, kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen gaz bulutunun etkisi altında kaldı. Yüzden fazla kişi kusma, nefes alamama ve göz yanması gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu.

    EASTBOURNE Bölge Hastanesi, benzer şikayetlerle hastaneye giden 133 kişiyi tedavi ettiklerini açıkladı. Doğu Sussex bölgesinde ortaya çıkan gaz bulutunun kimyasal bir sızıntıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
    Sussex polisi, ‘kimyasal sis’in kaynağının henüz bilinmediğini ve gaz bulutunun deniz üzerinden geldiğinin düşünüldüğünü belirtti.
    Daha önce, Fransa’daki bir sanayi bölgesinden benzer gaz bulutları bölgeye ulaşmıştı.
    Doğu Sussex Yangın ve Kurtarma Servisi, gazın ‘klor’ olma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu, gazın neden olduğu şikayetlerin rahatsız edici olsa da ciddi olmadığını belirtti.
    Olay sırasında bölge, havanın güzel olması ve İngiltere’de bugünün de tatil olduğu ‘uzun haftasonu’na denk gelmesi nedeniyle normalden kalabalıktı.
    Kıyı şeridinde yaşayanlara pencere ve kapılarını kapalı tutmaları uyarısı yapıldı.

    Kimyasal sis, 133 kişiyi hastanelik etti

    Kimyasal sis, 133 kişiyi hastanelik etti

    Kimyasal sis, 133 kişiyi hastanelik etti

    Etiketler: Eastbourne , ingiltere , sis
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