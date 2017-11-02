Kimya sektöründe Ekim ihracatı 1 milyar 467 milyon dolar

KİMYA İHRACATINDA ABD ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Sektörün en önemli hedef pazarlarından ABD, Ekim ayında da en çok ihracat yapılan ülke oldu. İhracatta mesafe tanımayan kimya sanayicileri Ekim ayında ABD’ye yüzde 373,73 artışla 124 milyon 328 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatında ABD’den sonra ilk 10’da yer alan diğer ülkeler ise; Mısır, Irak, Almanya, İtalya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, İngiltere ve Yunanistan oldu.

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ İHRACATI BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR

Alt sektörler kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Plastikler ve mamülleri 459 milyon 766 bin 501 dolarlık ihracatla alt sektörler bazında ilk sırada yer alırken mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri 291 milyon 654 bin 779 dolarlık ihracatla ikinci sırada, anorganik kimyasallar 144 milyon 826 bin 676 dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Alt sektörlerde anorganik kimyasalları takiben ilk 10’da yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 'eczacılık ürünleri’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.



Sektörün on aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Ekim döneminde kimya sanayi ihracatının yüzde 15,60 artışla 13 milyar 285 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, Irak, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralandı.

“YILSONU HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Kimya sektörünün Ekim ayı performansını değerlendiren İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk üç sektöründen biri olarak, on ayda 13 milyar 285 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız Ekim ayında da artmaya devam etti. Eylül ayında zirveye oturan ABD, geçtiğimiz ay da yerini korudu. AB ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri ise ilk 10’da yer alıyor. Avrupa başta olmak üzere Afrika'dan Güney Amerika ve Uzakdoğu'ya kadar geniş bir dağılımda ihracat yapan sektörümüz rekabet gücünü her geçen gün artırıyor" dedi.



