‘Kimsenin tehdidini kabul etmiyoruz’

Barzani’nin basın toplantısını iptali, IKBY’nin referandumu yapıp yapmayacağı konusunda belirsizlik olduğu yönünde yorumlara neden oldu. Ancak Barzani daha sonra Amerika’nın Sesi’nin Kürtçe Servisi’ne yaptığı açıklamada, geri adım atmadıklarını ifade etti. Washington’un ‘Referandumu erteleyin’ çıkışını değerlendiren Barzani şöyle konuştu:

‘ÖLÜM DE OLSA HAZIRIZ’

“ABD’li temsilcilere bu duruşun bizim için ilginç ve garip olduğunu belirterek, kendi haklarımızı istediğimizi söyledik. Halkımız kendi kaderini tayin etmek için oy kullanmak istiyor. Referandumun ertelenmesi için birçok görüş ve öneri sunuldu. Ancak bunların hiçbiri referandumun yerini almıyor. Referandum dünyanın sonu değil. Referandumdan sonra ciddi diyaloglar sürecek. Onlar ‘Referandum yapmayın, gelin diyalog kurun’ diyorlar. Lakin ne üzerine diyalog kuracağız? Bizim ABD ve uluslararası toplumla değil, Bağdat ile sorunlarımız var. ABD ve uluslararası toplumun garantörlüğünde Bağdat’la anlaşmak istiyoruz. Bağdat ne şimdi ne de gelecekte referandumu kabul etmeyecektir. Madem öyle biz de ne şimdi ne de gelecekte kuyrukları olmayı kabul etmiyoruz. 1960 ve 1970 yıllarında değiliz. Artık kendi kaderimizi tayin etme zamanı geldi. Hiç kimsenin bize yol çizmesini istemiyoruz. Bunun sonunda ölüm de olsa hazırız.

‘ABD 14 YILDIR AYNI’

ABD’nin düşüncesinin değişmesi için çok çaba sarf ettik. Bağımsızlık istemekle nasıl bir günah işliyoruz? Onlara, ‘Gelin amacımıza nasıl ulaşabileceğimizi konuşalım’ dedik. Ancak onlar ‘Referandum yapmayın ve gelin konuşalım’ diyorlar. İyi de neyi konuşacağız? Verilen herhangi bir garanti yok. Bunu yapma, ertele deniyor. ABD, 14 yıldır aynı dille bizimle konuşuyor.”

TÜRKİYE’YE ‘BİZ NE YAPTIK’ SORUSU

Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerinin altını çizen Barzani şöyle devam etti: “Umarım referandum Türkiye ile olan ilişkilerimizi etkilemez. Ancak hiç kimsenin tehdidini de kabul etmiyoruz. Tehdit dilini kullanan Türk yetkililere bu mesajımın açık bir şekilde ulaşmasını istiyorum. Biz ne yaptık? Bir halk bağımsız olmak istediğini söylüyor! Buyrun bunu neden istediklerini sorun.”

Bu arada IKBY, Irak hükümetiyle görüşme yapmak için bir heyeti Bağdat’a gönderdi.