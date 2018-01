◊ “Vatanım Sensin”e evet dedirten neydi? Senaryo mu, kast mı, hikâye mi?

- Yönetmenlerim Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Burak Arlıel... Siz dünyanın en iyi oyuncusu da olsanız yönetmen çok önemli. Dizi gibi hızlı üretim yapılması gereken, yoğunluktan hata yapmaya çok müsait bir alanda, etrafınızda sırtınızı dayayabileceğiniz insanlar olmalı. Yönetmenlerim de işte tam bu bahsettiğim durumda devreye giriyor. Onlarla çalışmayı çok istiyordum ve bu projede buluşmuş olduğumuz için çok mutluyum.



◊ Nasıl yorumlar aldınız diziden sonra?

- Hep iyi yorumlar aldım. Sadece dizide birine kötülük yaptığımda hemen azar işitiyorum. Bölüm bitene kadar kızmaya devam ediyorlar. Ertesi gün sinirleri geçmiş oluyor ve bana “Berker seni çok seviyoruz ama Aleksi’ye çok kızıyoruz” diyorlar. Bu da galiba en iyi yorum. Aslında Berker olduğumu bilmelerine rağmen Aleksi’nin gerçekliğine inanıyorlar.



◊ Dönemin zorlu şartları sizi duygusal olarak etkiledi mi, zorlandığınız anlar oldu mu?

- Bütün tarihsel sıkıntıların yanı sıra ben o dönemdeki kumandanın çocuğu olmanın psikolojisini anlamaya çalışıyorum aslında. Aleksi doğduğundan bu yana vicdansız ve acımasız değildi. Onu bu hale getiren sebepler var. Kimse vicdansız doğmaz. Bir travması olmalı. Ve evet, gerçekten çok zor. Ama Aleksi’yi yargılamadan anlamaya çalışmak benim için çok önemli.



ŞANS ASSOLİST GİBİ

◊ Oyunculukta yetenek, azim, çok çalışmak tabii ki önemli ama peki ya şans faktörü?

- Şans var. Ama bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor. Siz her şeyi hazırlıyorsunuz, çalışıp çabalıyorsunuz, yapılması gerekenleri yapıyorsunuz sonra, şans kapıdan içeri girip son dokunuşu yapıyor. Yani bana öyle oldu. Şans assolist gibi. Elimden gelenleri yapmaya başladıktan sonra çıktı sahneye... En doğru anda.



◊ Bugüne kadar rol aldığınız projeler ile ilgili özel çalışmalar yapmışsınız. “Vatanım Sensin” için de böyle bir çalışma yaptınız mı?

- Evet, belgeseller izledim bolca ve karakterin psikolojisini anlayabilmek için çalışmalar yaptım. Zaten her bölümden önce çalışmaya devam ediyorum.



YURTDIŞINDA DA KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM

◊ İlerisi için oyunculuğa dair planlarınız nelerdir?

- Yurtdışında da kendimi göstermek istiyorum. Sadece Türkiye’de kalmasını istemiyorum yaptığım şeyin. Tabii uzun vadeli bir plan bu. Sabretmem gerek.



◊ Peki bir projede birlikte rol almak, çalışmak istediğiniz biri var mı?

- Zeynep Günay Tan rejisinde olmayı ve İpek Bilgin ile oynamayı isterdim. Bir de Efsun karakterini canlandıran Merve Dizdar’la “Vatanım Sensin”de sahnemiz çakışmayacak gibi görünse de karşılıklı sahne oynamayı çok isterim.



◊ Son olarak Vatanım Sensin izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Bu yolculuğun ve projenin destekçisi ve izleyicisi

SEVGİLİMİN HAYRANIYIM

◊ Şu an birçok fanınız var ve gençler tarafından büyük ilgi görüyorsunuz. Sizin çok beğendiğiniz biri var mı?

- Sevgilimin çok büyük hayranıyım. En büyük hayranlık uyandıran kişi o benim için.



◊ Dinlenmek, rahatlamak için neler yapıyorsunuz?

- Bulduğum her fırsatta oyun oynuyorum. Onun dışında film izleyip kitap okumak da beni dinlendiriyor.



◊ Biliyorsunuz şimdi internet dizisi furyası başladı. Ne düşünüyorsunuz?

- Sansüre uğramamış her sanatın destekçisiyim. İnternet dizisi de bunlardan biri. Sonuna kadar destekliyorum. Yer almayı da çok isterim. BluTV çok güzel işler yapıyor. Mesela bu iş bittikten sonra onların bir işinde olmayı çok isterim.