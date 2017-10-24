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    Gece doğdu, kimse sesini duymadı... Ölmesin diye sabaha kadar başında bekledi

    ERZİNCAN (İHA)
    24.10.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Erzincan’ın Başpınar köyü mezrasında kangal köpeği, gece saatlerinde doğunca fark edilmeyen kuzunun başında sabaha kadar bekledi. Celal Gül isimli sürü sahibi, "Uzaktan köpeğimin sesini duydum ve hemen koşarak sesin geldiği yöne gittim. Bir de baktım ki köpeğim ve yanında bir kuzu. Gece boyunca başında beklemiş telef olmasın diye" sözleriyle yaşananları anlattı.

    Erzincan'ın Başpınar köyü mezrasında koyunlarını otlatmaya çıkaran Celal Gül isimli sürü sahibi, gece sürünün arkasında doğuran koyunu fark etmedi. Sürü sahibi kuzuyu göremeyince kangal çoban köpeği savunmasız kuzunun başında sabaha kadar nöbet tuttu.

    Sabah saatlerinde çayını içerken köpeğin havlamasını duyan sürü sahibi sesin geldiği yöne doğru gittiğinde küçük kuzu ile başında bekleyen köpeğini görünce şaşkınlık yaşadı. Sürü sahibi Gül, çoban köpeklerinin en az insan kadar faydalı ve sadık olduğunu söyledi.

    Gece doğdu, kimse sesini duymadı... Ölmesin diye sabaha kadar başında bekledi

    'KURTLARIN PEŞİNDEN GİTTİ SANDIM'

    Kendileri için çoban köpeklerinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Gül, "Gece koyunları otlağa çıkardım. Sürünün önünden gidiyordum tek olduğumdan dolayı sürünün arkası ise kangal köpeğime emanet. Gece geç saatlerde köpeğimin sürünün yanında olmadığını fark ettim ancak kurtların kokusunu aldı ondan dolayı onların peşinden gitti sandım oralı olmadım. Sabah oldu çayımı içiyordum uzaktan köpeğimin sesini duydum. Ve hemen koşarak sesin geldiği yöne gittim. Bir de baktım ki köpeğim ve yanında bir kuzu. Gece boyunca başında beklemiş telef olmasın diye. Kuzuyu aldım getirdim annesini buldum ve emzirttim" dedi.

    Etiketler: Kangal köpeği
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