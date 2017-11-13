Kimse sahip çıkmıyor! Tarihi mirasa ihanet

Hızır İlyas Köşkü’nü 1242’de Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev yaptırıyor. Hıdırellez Tepesi’ne yaptırılan köşk sultanların dinlenme yeri olarak da biliniyor. Tarihi köşkün duvarlarındaki rezalet ile ilgili MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi şöyle dedi: Ne yazık ki ecdat mirası perişan halde. Kimi ismini, kimi aşkını, kimi isyanını, kimi de evlenme teklifini yazmış, yazıklar olsun. Bu çirkinliği kimse görmüyor mu? Kimse buraya bakmıyor mu? İlgili kurumlar bu ayıbı temizlesin.” Posta