Kimse neden yaptınız diyemez

Erdoğan şunları söyledi: “Kendi oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. Türkiye’yi Batı’dan ve mümkünse bütün dünyadan tecrit etmek için ellerinden geleni yapanlar beyhude yere uğraşıyor.



RUSYA, TÜRKİYE, İRAN

Astana süreci başlattık. Rusya, Türkiye ve İran bir karara vardık. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve silahlı kuvvetlerimiz İdlib’le ilgili operasyonunu başlattı. Çünkü oradaki mazlumların üzerine gelenler, o mağdurlara bunca silahla saldıranlar, rejim ne yazık ki bütün bunlar karşısında bize tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Kimse bize niye bunu böyle yapıyorsunuz diyemez. Suriye’ye 911 km sınırı olan biziz. Her an taciz ve tehdit altında olan biziz. Bu ince noktada İdlib’de oradaki kardeşlerimizin de özellikle Türkmen, Arap, Kürt ayırt etmeden onların izzetini korumanın gayreti içerisindeyiz. Temennim odur ki kısa zamanda bu biter. Kuzey Irak’ın da bu hale gelmesinin failleri bellidir. Zamanla onları da gün yüzüne çıkarırız. Biz Kılıçdaroğlu zihniyeti taşımıyoruz. Onlar varsınlar Esed’in yanına gitsinler. Ama biz farklıyız ve İdlib’deki her şehidin hesabını benim vereceğimi söyleyecek kadar gafil, cahil olan bu insanlarla konuşacak bir şeyimiz yok.”