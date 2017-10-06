Kimse ne olduğunu anlamadı! Genç kızlar birbirlerine girdiler

Battalgazi ilçesi Sevgili Sokak’ta isimleri öğrenilmeyen üç genç kız birbirine girdi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, üç kız arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Birbirlerin saçlarını yolan kızların kavgası, sokaktaki bir esnaf tarafından kayda alındı. Görüntülere, kavgayı gören bir esnafın müdahale edip etmeme konusunda kararsız kaldığı anlar da yansıyor. Sonunda kararını müdahale etme yönünde veren esnaf, birbirine giren kızları ayırmaya çalışıyor. Esnaflardan bir diğeri de bir süre izledikten sonra olaya müdahale ediyor.