'Kimse millete fedakârlık dersi vermesin'

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün yaptığı basın toplantısında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tartışmasıyla ilgili, “Algı operasyonlarında çok başarılılar, çünkü içine düştükleri her hezimeti bir zafer edasıyla sunabiliyorlar. Vergi operasyonlarında da çok başarılılar; kendi başarısızlıklarını, kendi iflaslarını millete yükleyip bunu da vatanseverlik diye yutturmaya kalkabiliyorlar. Kimse bu millete fedakârlık dersi vermeye kalkmasın. Milletten fedakârlık bekleyenler önce kamu kaynaklarını har vurup harman savurmayı bırakmalı. Önce kendi israf ve şatafatından vazgeçmelidir” dedi. (ANKARA)