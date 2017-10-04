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    Hürriyet >Gündem>'Kimse millete fedakârlık dersi vermesin'

    'Kimse millete fedakârlık dersi vermesin'

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 23:45 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün basın toplantısında motorlu taşıtlar vergisi tartışmasıyla ilgili konuştu.

    SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün yaptığı basın toplantısında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tartışmasıyla ilgili, “Algı operasyonlarında çok başarılılar, çünkü içine düştükleri her hezimeti bir zafer edasıyla sunabiliyorlar. Vergi operasyonlarında da çok başarılılar; kendi başarısızlıklarını, kendi iflaslarını millete yükleyip bunu da vatanseverlik diye yutturmaya kalkabiliyorlar. Kimse bu millete fedakârlık dersi vermeye kalkmasın. Milletten fedakârlık bekleyenler önce kamu kaynaklarını har vurup harman savurmayı bırakmalı. Önce kendi israf ve şatafatından vazgeçmelidir” dedi. (ANKARA)

    Etiketler: mtv , Temel Karamollaoğlu , Saadet Partisi Genel Başkanı
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