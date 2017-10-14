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    Kimse inanmamıştı... Tekirdağlı çiftin yaptığını görenlerin ağzı açık kaldı

    Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
    14.10.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’da 46 yaşındaki Ali Fuat Gökçe ile eşi 48 yaşındaki Nihal Gökçe, dünyayı gezme hayallerini gerçekleştirmek için yakınlarındaki bir arsada 10 metre uzunluğunda yelkenli katamaran yapıyor. Gökçe çifti, büyük bölümünü tamamladıkları katamaranı, gelecek yıl mayıs ayında denize indirmeyi planlıyor. Ali Fuat Gökçe, "Eşim ile birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı’ndan geçeceğiz ve Tayland’a kadar gideceğiz" dedi.

    Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa İlçesi’nde çevre mühendisi Ali Fuat Gökçe ve Fransızca çevirmenlik yapan eşi Nihal Gökçe, bir süre önce işlerini bırakıp, pansiyon işletmeye başladı. İki çocukları üniversite öğrenimlerini sürdüren deniz tutkunu Gökçe çifti, dünyayı dolaşmak için internette araştırma yaptı. Araştırmalarının ardından deniz yoluyla dünyayı dolaşmak için bir katamaran yapmaya karar veren çift, evlerine yakın boşarsanın sahibinden izin alarak, burada yelkenlikatamaran inşa etmeye başladı. İşyerinlerini atölye olarak kullanan çift, geçen yılın nisan ayında başladıkları katamaranın gövde kısmını tamamladı. 10 metre uzunluk ve5 metre genişliğinde olan katamaranın 12 metre de yelken direği olacak. Amatör kaptanlık brövesi bulunan Ali Fuat Gökçe, hayal ettikleridünya turunudeniz yoluyla yapmak istediklerini belirterek, şöyle dedi:

    "Bunun için de böyle bir tekne yapmaya karar verdik. Eşimle birlikte geçtiğimiz nisan ayında yapmaya başladık, yaklaşık 7 ay oldu. Önümüzdeki mayıs ayı başlarında bitirip, denize indirmeyi hedefliyoruz. Eşimle birlikte önce Türkiye kıyılarını gezeceğiz. İnşallah dünya turuna çıktığımızda Yunanistan, Adriyatik, Süveyş Kanalı’ndan geçeceğiz ve Tayland’a kadar gideceğiz."

    Kimse inanmamıştı... Tekirdağlı çiftin yaptığını görenlerin ağzı açık kaldı

    Ali Fuat Gökçe, internetten bu konuyla ilgili bazı videoları izlerken ’Katamaran projesi’ düşüncesinin aklında oluştuğunu anlattı. Gökçe, Avustralya’dan bir proje satın aldım. Bu modele karar verdik eşimle. Başladık ve nisandan beri de çalışıyoruz" dedi. Gökçe, biraz teknik proje okuyabilen herkesin böyle bir tekne yapabileceğini ifade ederek, yapım aşamasında olumsuz hava koşullarının kendilerini zorladığını söyledi. Gökçe, şöye devam etti:

    "Katamaranın 2 odası ve çalışma odası bulunuyor. 10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Böyle bir katamaranın benzerlerinden satın almaya kalktığınızda ABD’de mesela, fiyatının 100 bin dolar olduğunu göreceksiniz. Bize ise bu teknenin maliyeti, bittiğinde, 100 bin lira gibi olacak."

    Kimse inanmamıştı... Tekirdağlı çiftin yaptığını görenlerin ağzı açık kaldı

    Eşi ile birlikte dünyayı gezme hayalleri olduğunu söyleyen Nihal Gökçe ise "Kaptan; Ali bey, ben miçoyum. Kendimize bir rota çizdik. Yaptığımız katamaran ile dünya turuna çıkmayı istiyoruz" diye konuştu.

     Kimse inanmamıştı... Tekirdağlı çiftin yaptığını görenlerin ağzı açık kaldı

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