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    Yok böyle acı! İstanbul'un göbeğinde can verdiler

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 üniversiteli genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

    Kaza dün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana gelmişti. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobilin, bir TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen feci kazada, özel bir üniversitenin Gıda Teknolojisi bölümü öğrencileri Merve Oruç ile Ezgi Teomete hayatını kaybetmişti. Trafik kazasında hayatını kaybeden üniversiteli genç kızların cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailelerine teslim edildi.

    Kardeşi fenalık geçirdi

    Ezgi Teomete'nin kendinden 1 yaş küçük olan kardeşi, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarını tutamayarak fenalık geçirdi. Bu sırada ailenin yakınları genç kıza destek oldu. Üniversiteli Ezgi Teomete'nin yakınlarından biri, "Geçici olarak burada oturuyorlardı. Memleketleri Doğubeyazıt. Burada Başakşehir'de oturuyorlardı. Babası memlekette aldı haberi. Çok kötü bir durumda, iğnelerle duruyor ayakta. Çok kötü bir durumdalar. Ezgi, 4 kız kardeş, 1 erkekti. Kaza, üniversitedeki arkadaşlarıyla bulunduğu araç TIR'a çarpmış" dedi.

    Kazada hayatını kaybeden Merve Oruç'un yakınlarından biri ise, "Allah rahmet eylesin. Ailesi burada. Tokat'a götürülecek cenaze. Okul dönüşü arkadaşlarıyla beraber dönerken duran tıra arkadan çarpmışlar" dedi. Merve Oruç'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine gönderildi. Öte yandan hayatının kaybeden genç kızların arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini paylaştı.

    Etiketler: kızlar , Trafik kazası
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