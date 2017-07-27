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    Kimse fark etmedi! Ürdünlü yorumcu canlı yayına pantolonsuz katıldı

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 14:55Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 15:32

    Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'ne yapan saldırıyla ilgili konuşmak için Katar merkezli Al Jazeera kanalına bağlanan Majid Asfour'un, yayın esnasında altına pantolon giymediği ortaya çıktı.

    Ürdünlü siyasi analist Majid Asfour, Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği'ne yapılan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yorumda bulunmak için Al Jazeera kanalının yayınına katıldı.

    Programa görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanan ve ceket, gömlek ve kravat giydiği görülen Asfour'un, yayın esnasındaki başka bir görüntüsü ise sosyal medyaya düştü.

    Yayına son derece ciddi bir görünümle katılan Asfour'un bir kanepede oturduğu, kucağına dizdiği yastıkların üzerine laptopunu yerleştirdiği ve altına pantolon giymediği görüldü.

    Videoyu çeken kişi ise Asfour'un Al Jazeera'da görünen haliyle gerçekteki hali arasında kamerayı hareket ettirerek gerçeği gözler önüne serdi.

    Etiketler: Ürdün , Al Jazeera , yorum
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