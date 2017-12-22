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    Kimse durduramadı, liseliler birbirine girdi...

    DHA
    22.12.2017 - 14:25 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve öğrencilerin birbirine kemerle vurduğu kavgada 3 kişi yaralandı.

    Olay, öğle saatlerinde Karaköprü ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Topçu Meydanı’nda oldu. Meydanda toplanan ve lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma  kavgaya dönüştü. Öğrenciler, pantolonlarına taktıkları kemerleri çıkarıp birbirine vurmaya başladı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, öğrencileri ayırırken sağlık ekibi de yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

    Polis, kavga karışıp, olay yerinden kaçan öğrencilerin yakalanması çalışması başlattı. 

    Kimse durduramadı, liseliler birbirine girdi...

    Kimse durduramadı, liseliler birbirine girdi...

    Kimse durduramadı, liseliler birbirine girdi...

    Kimse durduramadı, liseliler birbirine girdi...

     

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    Etiketler: Şanlıurfa
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